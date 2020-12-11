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Архиепископ Кондрусевич заявил о намерении уйти в отставку

Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время намерен подать прошение об отставке.

Архиепископ Кондрусевич заявил о намерении уйти в отставку
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя Ппапы Римского Франциска:

"3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию".

На вопрос, поднимают ли представители Ватикана перед властями Беларуси вопрос о его возвращении на родину, архиепископ Кондрусевич заявил: "Я знаю, что нунций [Анте Йозич] продолжает говорить обо мне с властями, а также, что за ситуацией постоянно следит Государственный секретариат Святого престола".

Напомним, Тадеуш Кондрусевич в августе осудил зверства режима против мирных беларусов и призвал правящий режим к переговорам с протестующими. В результате после его недельной поезки в Польшу 31 августа власти не пустили его обратно на родину, до сих пор ничем это не аргументировав.
Источник: euroradio
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