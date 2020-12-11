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"Пи**eц, я купюр заработал!" В сеть слили новое видео: о чем перед разгонами говорят силовики

Инициатива BYPOL получила очередные документальные свидетельства, в которых сотрудники ОМОН продемонстрировали "главные качества", которыми должен обладать настоящий милиционер.

"Пи**eц, я купюр заработал!" В сеть слили новое видео: о чем перед разгонами говорят силовики
При этом инициатива, созданная бывшими силовиками напоминает "хероям" о приказе МВД № 67 "О Правилах профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел", согласно пункта 10 которого: "В работе с гражданами и должностными лицами сотрудник должен проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение, не допускать действий, унижающих их честь и достоинство".

На этот раз в ролике - нарезка диалогов из кордона силовиков, их сняли 23 августа около Дворца Независимости.

Кyky.media публикует несколько самых «ярких» цитат: 

 – Надо солдатов вербовать, пока есть время. 
– Я не думаю, что солдаты захотят это повторить, а-ха-ха. 
– Наоборот, должны будут воодушевлены этим драйвом, бл**ь. Душком адреналина, нах*й. Чувством военной романтики, как говорится. 
– (неразборчиво) шуршащей купюрой. 
– Пи**ец, я шуршащих купюр тут заработал. 
– А что, нет? В банке ты бы больше заработал кассиром? 
– Ну, нет, нах*й.

Осторожно, ненормативная лексика! Если для вас это неприемлемо, советуем не смотреть (18+)



 
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