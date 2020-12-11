"Пи**eц, я купюр заработал!" В сеть слили новое видео: о чем перед разгонами говорят силовики
Инициатива BYPOL получила очередные документальные свидетельства, в которых сотрудники ОМОН продемонстрировали "главные качества", которыми должен обладать настоящий милиционер.
При этом инициатива, созданная бывшими силовиками напоминает "хероям" о приказе МВД № 67 "О Правилах профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел", согласно пункта 10 которого: "В работе с гражданами и должностными лицами сотрудник должен проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение, не допускать действий, унижающих их честь и достоинство".
На этот раз в ролике - нарезка диалогов из кордона силовиков, их сняли 23 августа около Дворца Независимости.
Кyky.media публикует несколько самых «ярких» цитат:
– Надо солдатов вербовать, пока есть время.
– Я не думаю, что солдаты захотят это повторить, а-ха-ха.
– Наоборот, должны будут воодушевлены этим драйвом, бл**ь. Душком адреналина, нах*й. Чувством военной романтики, как говорится.
– (неразборчиво) шуршащей купюрой.
– Пи**ец, я шуршащих купюр тут заработал.
– А что, нет? В банке ты бы больше заработал кассиром?
– Ну, нет, нах*й.
Осторожно, ненормативная лексика! Если для вас это неприемлемо, советуем не смотреть (18+)
14:02 11/12/2020
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