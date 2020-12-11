При этом инициатива, созданная бывшими силовиками напоминает "хероям" о приказе МВД № 67 "О Правилах профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел", согласно пункта 10 которого: "В работе с гражданами и должностными лицами сотрудник должен проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение, не допускать действий, унижающих их честь и достоинство".





На этот раз в ролике - нарезка диалогов из кордона силовиков, их сняли 23 августа около Дворца Независимости.









– Надо солдатов вербовать, пока есть время.

– Я не думаю, что солдаты захотят это повторить, а-ха-ха.

– Наоборот, должны будут воодушевлены этим драйвом, бл**ь. Душком адреналина, нах*й. Чувством военной романтики, как говорится.

– (неразборчиво) шуршащей купюрой.

– Пи**ец, я шуршащих купюр тут заработал.

– А что, нет? В банке ты бы больше заработал кассиром?

– Ну, нет, нах*й.





Осторожно, ненормативная лексика! Если для вас это неприемлемо, советуем не смотреть (18+)











