



В загадочной гибели пенсионерки разбираются следователи в Брестской области. В агрогородке Бездеж Дрогичинского района 2 декабря в доме №6 на ул. Полевой нашли тело 81-летней женщины. Её обнаружила соседка, которая по просьбе родных пришла проведать старушку.





“Ворота не заперты, вещи перевёрнуты”

Приехавший на место сын погибшей был в шоке от увиденного. По его словам, его мама лежала на пороге в сенях. Она была обнажённой, нижнее бельё и колготки были спущены до пят.





– На локтях и коленях у неё были синяки. Подозрительные следы я заметил в районе рёбер. Волосы были сильно растрёпаны, как будто маму волокли по полу. Она всегда держала их скрученными на затылке, – говорит Роман Юшкевич. – А ещё на лбу был рубец, как от удара. Но крови не было нигде.





По его словам, эксперт при осмотре тела заявил, что следов насильственной смерти нет. Якобы пенсионерка упала и ударилась головой. А раздетой пыталась выйти на улицу из-за температуры.





– Но мама не жаловалась на простуду или другое недомогание. Моя сестра звонила ей дважды в день – утром и вечером. Вечером 1 декабря она не взяла трубку, и на следующее утро до неё не дозвонились. Поэтому и попросили соседку посмотреть, что случилось, – объясняет Роман Юшкевич. – И она сразу заподозрила неладное – калитка была не заперта, двери в хату тоже приоткрыты. А ведь мама всегда запиралась на замки даже днём.





Сын погибшей говорит, что в доме были разбросаны и перевёрнуты некоторые вещи. Кровать была разложена. Видимо, пенсионерка готовилась ко сну. Но бельё, которое она подкладывала себе, валялось на полу.





“Умирать не собиралась”

– Такое ощущение, что ей угрожали или пытали, а она сопротивлялась, – предполагает Роман Юшкевич. – Мама не собиралась умирать, как некоторые пенсионеры в её возрасте. Каких-то сложных недугов у неё не было. Она зубы себе недавно вставила.





Родные, осмотрев дом, не нашли ничего, что могло быть украдено. Но не нашли «похоронных», о которых когда-то говорила мать. Она уверяла, что собрала сумму, которой хватит и на достойное погребения и на поминки и ещё останется детям.





– Возможно, кто-то именно за этими деньгами пришёл, стал угрожать, и мама сказала, где они лежат, – предполагает Роман Юшкевич.





Комментарий следствия

Как рассказали в Следственном комитете, пока уголовное дело не возбуждено.





– В ходе осмо а места происшествия признаков совершения противоправных деяний в отношении пенсионерки не обнаружено. По данному факту Дрогичинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. С целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, – пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.