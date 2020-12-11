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В Минске прощаются с экс-премьером Кебичем - его сына увезла скорая

В Минске прощаются с первым премьер-министром независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Церемония прощания прошла в Доме офицеров, похоронят Вячеслава Францевича на Восточном кладбище.


Напомним, утром 9 декабря стало известно, что умер Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. Как рассказал TUT.BY Олег Кебич, его отец умер от остановки сердца, «был коронавирус, он повлиял».

Во время прощания сыну Кебича стало плохо, его увезла скорая.

С 1990 по 1994 год Кебич был первым премьер-министром Беларуси. 

С 1996 по 2004 год — член урезанного Лукашенко после референдума парламента -  "палаты представителей". 

Вячеслав Кебич был женат, воспитал дочь и двух сыновей.
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