"Белсат": в Минске задержан историк Андрей Мацук
В доме 44 по улице Железнодорожной в Минске идут обыски, сообщает ТК "Белсат".
К дому приехали на микроавтобусах люди в штатском. Они показывают жителям постановления на обыск, но сами не называются. Задержан историк Андрей Мацук. Недавно он отказался от рабочего контракта в знак солидарности с коллегами, которых увольняют из Института истории Академии наук.
По сведениям "Белсата", одного из жильцов дома задержали на работе и привезли домой на обыск.
Во дворе этого дома есть муралы. Жители вывешивают бело-красно-белые ленты, устраивают вечерние чаепития.
11:48 11/12/2020
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