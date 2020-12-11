Масочный режим в Минске может сохраниться на несколько месяцев
Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила главный санитарный врач столицы Светлана Ермак.
- В ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим, - цитирует БЕЛТА Светлану Ермак.
Главный санврач отметила, что введенные в столице антикоронавирусные меры обоснованы и направлены на снижение заболеваемости.
- Эти мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями, которые имеются сейчас в мире. В том числе активно проводится информационная работа, которая является одним из приоритетных направлений во всем мире, о чем говорит и Всемирная организация здравоохранения, - отметила она.
Обязательный масочный режим был введен в Минске 12 ноября. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.
11:44 11/12/2020
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