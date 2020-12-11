Масочный режим в Минске может сохраниться на несколько месяцев





- В ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим, - цитирует БЕЛТА Светлану Ермак.

Главный санврач отметила, что введенные в столице антикоронавирусные меры обоснованы и направлены на снижение заболеваемости.

- Эти мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями, которые имеются сейчас в мире. В том числе активно проводится информационная работа, которая является одним из приоритетных направлений во всем мире, о чем говорит и Всемирная организация здравоохранения, - отметила она.

Обязательный масочный режим был введен в Минске 12 ноября. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.