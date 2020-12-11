Диалог в женской парикмахерской.





— Ой, а мне Путин раньше так нравился, такой сильный лидер, такой мужчина… Но после того, как он поддержал Лукашенко — все, как отрезало. Даже смотреть на него не могу, — говорит посетительница лет 70-ти.





— Нет, я его уже после Крыма не воспринимаю, — парирует другая клиентка лет 40. — А то, что он Лукашенко поддержал, так еще не понятно, как лучше? А то вот возьмет — и Беларусь к России присоединит.





— Так я и не против. Лишь бы не Лукашенко, — заключает разочарованная в нерешительности Путина пожилая женщина.





***





Все то же место действия.





— Судя по вашим фото в соцсетях, вы из ресторанов не вылезаете, — замечаю я мастеру, чтобы как-то поддержать беседу.





Парикмахер Марина — яркая блондинка с нарощенными ногтями:





— Что вы! Это я из старых запасов выкладываю. А так каждое воскресенье мы с мужем «гоняем во всю мощь». С ресторанами по субботам завязали. Один раз вот так после посиделок побегали от ОМОНа, чуть сердце не остановилось. Сейчас еще думаем бросать курить.





Это я раньше на каблуках в красивых платьях на марши ходила, — поясняет она. — а сейчас только в джинсах и кроссовках, чтобы убегать было удобнее. Еще капюшон на голову — волосы спрятать. И никаких фоток — даже старые поудаляла.





Марина также поделилась методикой протестов.





— Всегда ходим не одни, а с друзьями кооперируемся. Один взрослый остается дежурить на всякий случай, — рассказывает мастер. — Он же дома у компа отслеживает, как передвигаются омоновцы, и, если рядом с нами, то по телефону предупреждает — мобильного интернета ведь нет.





Марина рассказала, что одного мужчину из их компании уже задерживали.





— Ну посидел немножко, что поделаешь. А когда суд проходил, он еще и омоновца потроллил, который против него свидетельствовал. Они скайп забыли отключить, когда тот представлялся, и наш друг потом, увидев омоновца на коридоре, похлопал по плечу и говорит: «О, так я вас знаю, вы — такой-то такой-то из подразделения №…». Говорит, омоновец чуть в обморок не упал от ужаса, что его узнали.





Впрочем, задержание друга никак не повлияло на их решимость выходить.





— Да я вообще воскресенья жду с нетерпением. Жаль только, что в следующее — моя очередь дома дежурить.





***





Еще немного из мира гламура.





Маникюрный салон. Мастер замечает на моей руке браслет с «Погоней».





— Девочки, смотрите какой красивый! — созывает она остальных коллег.





Все в восторге:





— Мы тоже хотим с «Погоней»!





Из любопытства интересуюсь, как часто заказывают в салоне бело-красно-белый маникюр.





— Ой, очень часто, — кивают все дружно. — А вот красно-зеленый ни разу! Люди вообще боятся признаться, что голосовали за Лукашенко. Одна постоянная клиентка на вопрос, за кого голосовала, опустила глаза и сказала: «Вам не понравится мой ответ».





Впрочем, в следующее посещение клиентки девушки узнали, что после избиения сына на Окрестина, женщина теперь не пропускает ни одну акцию протеста.





***





Звонок пожилой родственнице.





— Ну как дела, тетя Аня!





— Да какие могут быть дела! Вон читала: детей в школе отравили. Видите, что ваши протестуны наделали!





***





Своеобразную статистику ведут относительно поддержки режима и в одном кафе под Минском. Там посетителям предлагают кофе на вынос в стаканчиках с «Погоней». Впрочем, посетители могут попросить и обычный стаканчик.





— Прежде чем налить, всегда интересуемся в какой? — рассказывает владелец. — За три месяца, может, только человек пять принципиально попросили обычный. Несколько сказали, что им все равно. А так все остальные просят «в красивый» — с «Погоней».





Кстати, в кафе уже наведывалась местная милиция.





— Пришел милиционер, стал расспрашивать, что у нас да как? Послушал, взял кофе и ушел. Угадайте, в какой стакан?





***





И еще история, достойная пера великого Шекспира.





В семье Ивановых — несчастье. Отцу семейства неожиданно стало известно, что его дочь встречается… с милиционером.





Нюанс в том, что сам мужчина — человек с активной гражданской позицией, он не пропускает ни одного марша, а недавно получил свои «сутки», которые никак не добавили ему положительных эмоций в отношении стражей «правопорядка».





Впрочем, потенциальный зять клянется, что он «свой», а в милиции оказался из-за отца (замначальника областной милиции), который пристроил, чтобы уберечь от армии. Более того, милицейский папа делает все возможное, чтобы дежурства сына не припадали на акции протеста.





Молодой человек уверяет, что к разгону и задержаниям он привлекался лишь однажды: специально вывозили за сотню километров в другой райцентр. Единственного задержанного, уверяет кавалер, выпустил сразу же за бусом.





В общем, в семье страсти похлеще, чем у Монтекки с Капулетти.





Белорусские сюжеты нынче не хуже шекспировских.