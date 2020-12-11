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Всемирная продовольственная программа: «пандемия голода» затмит последствия от пандемии ковида

Лауреат Нобелевской премии мира — 2020, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, опасается «пандемии голода» с еще более серьезными последствиями, чем от пандемии коронавируса.

Об этом заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли на церемонии вручения Нобелевской премии, состоявшейся онлайн 10 декабря, пишет RFI.

Фото: The Nobel Prize/Twitter

«Из-за множества войн, изменений климата, повсеместного использования голода как политического и военного оружия и пандемии, ухудшающей все это в геометрической прогрессии, 270 миллионов человек могут оказаться на грани голода», — предупредил Бизли в ходе онлайн-церемонии. По его словам, «пандемия голода» затмит последствия ковида. Хорошая новость в том, что все вместе мы можем это предотвратить, добавил глава организации — нобелевского лауреата.

Всемирную продовольственную программу ООН объявили лауреатом Нобелевской премии мира 9 октября 2020 года. Этой премией программу ООН, созданную в 1961 году, удостоили не только за вклад в борьбу с голодом. Норвежский Нобелевский комитет отметил также ее усилия для достижения мира в зоне конфликтов и деятельность для предотвращения использования голода как орудия войны. На сайте ВПП ООН говорится, что это крупнейшая в мире гуманитарная организация, спасающая жизни в чрезвычайных ситуациях.

Церемония вручения Нобелевской премии в этом году прошла не как обычно в мэрии Осло в присутствии высокопоставленных лиц, а дистанционно. Дэвид Бизли выступил из римской штаб-квартиры организации.


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