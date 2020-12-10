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Телеканалу Белсат – 13 лет. Кто стал первым врагом Лукашенко

В 13-ю годовщину создания телеканала «Белсат» ведущие «Беседы» Виталий Цыганков и Светлана Калинкина вспоминают первые попытки властей надавить на журналистов, как Борис Ельцин «освободил» Павла Шеремета, а также рассуждают о небывалом давлении на журналистов сейчас.

Ведущие «Беседы» вспоминают, как власти сделали независимую прессу врагом номер один и одновременно страшнейшей угрозой для режима.

«Думаю, Лукашенко понимает, что теряет власть в значительной степени из-за того, что он не контролирует информационного пространства», 

– высказалась Светлана Калинкина.
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