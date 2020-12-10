Как будут работать больницы и аптеки в праздничные дни в Беларуси





Как пишет minsknews.by, график Минздрава выглядит следующим образом:





25 декабря 2020 г. по графику работы в праздничный день;





26 декабря 2020 г. по графику работы в субботний день;





27 декабря 2020 г. по графику выходного дня;





1 января 2021 г. по графику работы в праздничный день;





2 января 2021 г. по графику работы в субботний день;





3 января 2021 г. по графику выходного дня;





7 января 2021 г. по графику работы в праздничный день;





8 января 2021 г. по графику работы в субботний день;





9 января 2021 г. по графику работы в субботний день;





10 января 2021 г. по графику выходного дня;





16 января 2021 г. по графику рабочего дня.



