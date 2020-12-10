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Как будут работать больницы и аптеки в праздничные дни в Беларуси

Утвержден график работы сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных и других в декабре 2020 г. и в январе 2021 года


Как пишет minsknews.by, график Минздрава выглядит следующим образом:

25 декабря 2020 г. по графику работы в праздничный день;

26 декабря 2020 г. по графику работы в субботний день;

27 декабря 2020 г. по графику выходного дня;

1 января 2021 г. по графику работы в праздничный день;

2 января 2021 г. по графику работы в субботний день;

3 января 2021 г. по графику выходного дня;

7 января 2021 г. по графику работы в праздничный день;

8 января 2021 г. по графику работы в субботний день;

9 января 2021 г. по графику работы в субботний день;

10 января 2021 г. по графику выходного дня;

16 января 2021 г. по графику рабочего дня.
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