Иудеи отмечают Хануку

Традиция связывает Хануку с еврейским восстанием 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, который желал насильно приобщить иудеев к древнегреческому многобожию, пишет interfax.by





После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима евреи восстановили свой оскверненный и частично разрушенный храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось совсем мало, а на изготовление нового, по еврейской традиции, требуется восемь дней. Когда же с помощью найденного масла зажгли менору, огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло.





В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в специальном праздничном восьмисвечнике.





В преддверии Хануки руководство еврейской общины призвало задуматься о значении далекого библейского события для современников.





"Ключевой идеей праздника является память о чуде и распространение Божественного света. Но если брать шире, то эта идея является ключевой не только для праздничной недели, но и для самой миссии еврейского народа. Распространение света Торы, веры в единого Бога, морально-этических основ - таково духовное назначение еврейского народа", - говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.





По мнению духовного лидера, добрые дела, увеличение света в мире - задача, не имеющая гендерных, возрастных, социальных ограничений, потому что у каждого из нас есть своя цель и сфера влияния, и "мы должны распространять свет там, где пребываем" сейчас.





В этом году из-за коронавирусных ограничений впервые за 25 лет большая ханукия в центре Москвы будет зажжена в отсутствие верующих. В отличие от прошлых лет, на мероприятии будут присутствовать только главный раввин России Берл Лазар и журналисты.





Раввин Лазар считает уроком Хануки то, что сила веры важнее законов природы, что, по его словам, особенно актуально для нас в нынешнем году.





"Главная заповедь Хануки, - сказал он в обращении к единоверцам, - требует зажигать менору прежде всего у себя дома. Когда в доме настоящий свет, мы сразу видим, какой в каждом из нас заложен огромный потенциал, сразу чувствуем, что мы способны преодолеть любые испытания и выйти из них более сильными, более уверенными".



