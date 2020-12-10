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Теперь официально: флаги на окнах – это массовые мероприятия

Милиционеры в Минске заявили, что сейчас вывешивание незарегистрированной символики является нарушением законодательства, и за это сейчас жильцов ждет административная ответственность

Об этом пишет БелТА.

Милиционеры ГУВД Мингорисполкома заявили, что сейчас жители квартир, которые вывешивают бело-красно-белые флаги, являются правонарушителями.

«В случае поступления в оперативно-дежурную службу территориальных РУВД Минска заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном выявлении работниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях, флагов бело-красно-белого цветов, которые не зарегистрированы в установленном порядке, эти факты будут немедленно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях», – рассказали в ГУВД.

Минск, Беларусь. 2020 года. Фото: АР

Милиционеры заявляют, что вывешивание незарегистрированной символики является нарушением ст. 10 закона «О массовых мероприятиях» и будут считать это как проведение массового мероприятия (пикетирование).

«За что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч.1 ст. 23.34 КоАП предусмотрена административная ответственность. Санкция этой части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест», – отметили милиционеры.

На сегодняшний день в Минске милиционеры составили более 20 административных протоколов за вывешивание бело-красно-белых флагов и направили их в суд.

Ранее в рамках борьбы с бело-красно-белым флагом Министерство по чрезвычайным ситуациям создало постановление, согласно которому вывешивание на зданиях горючей ткани является нарушением, за что предусматривается штраф.

СК/ИР belsat.eu
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