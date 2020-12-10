Хакеры получили доступ к данным о вакцине от Pfizer и BioNTech

В мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата

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Во время атаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) хакеры получили доступ к документам о вакцине от коронавируса, созданную Pfizer и BioNTech. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба компании BioNTech.





Киберпреступники получили доступ к нормативным документам о регистрации вакцины от коронавируса (BNT162b2), созданной Pfizer и BioNTech, отмечается в сообщении BioNTech.





В пресс-службе отметили, что системы компаний-разработчиков не были взломаны. По их данным, свидетельств того, что хакеры получили доступ к персональным данным участников испытаний вакцины, нет.





В EMA заявили, что проведут расследование.





Какая хакерская группировка осуществила атаку, не сообщается.





Агентство по лекарственным средствам ЕС сейчас является органом, отвечающим в том числе за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.





По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.





Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей", пишет gordonua.com





Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.



