Провозглашение лауреатов Национальной премии за достижения в области прав человека прошло в Минске 10 декабря — в Международный день прав человека.

Екатерина Андреева – журналистка "Белсат". В профессиональных кругах известна как ведущая уличных стримов, во время которых ее не раз задерживали, а после привлекали к административной ответственности. Также она занималась темой коррупции, писала о войне на Донбассе: в этом году в Киеве у нее вышла совместная с мужем книга под названием "Белорусский Донбасс". Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.





Дарья Чульцова – оператор "Белсат". 15 ноября она работала оператором вместе с Екатериной Андреевой – снимала с окна квартиры происходящее на «Площади Перемен». Ее также обвиняют по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.



