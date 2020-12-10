Есть такая профессия! "Журналистами года" правозащитники признали трех арестованных журналисток
Правозащитники Беларуси признали журналистами года Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову (обе — "Белсат") и Катерину Борисевич (TUT.by).
Провозглашение лауреатов Национальной премии за достижения в области прав человека прошло в Минске 10 декабря — в Международный день прав человека.
Все три названные журналистки находятся за решеткой.
Подробный список задержаний
Екатерина Андреева – журналистка "Белсат". В профессиональных кругах известна как ведущая уличных стримов, во время которых ее не раз задерживали, а после привлекали к административной ответственности. Также она занималась темой коррупции, писала о войне на Донбассе: в этом году в Киеве у нее вышла совместная с мужем книга под названием "Белорусский Донбасс". Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Дарья Чульцова – оператор "Белсат". 15 ноября она работала оператором вместе с Екатериной Андреевой – снимала с окна квартиры происходящее на «Площади Перемен». Ее также обвиняют по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Екатерина Борисевич – журналистка TUT.BY, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Генеральная прокуратура возбудила на нее уголовное дело по ч.3 ст.178 Уголовного кодекса за статью о состоянии погибшего Романа Бондаренко
20:18 10/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение