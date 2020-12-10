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Как улететь из Беларуси при закрытых границах. Направление и стоимость билета

«Комсомолка» посмотрела, как и почем простым гражданам можно будет выехать из страны после закрытия наземных границ

Как улететь из Беларуси при закрытых границах. Направление и стоимость билета
Улететь из Беларуси на самолете: большинство цен осталось прежними, но билеты в Москву стоят 1300 рублей! Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
С 21 декабря Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Исключение сделают для дипломатов, членов официальных делегаций, дальнобойщиков, экипажей поездов, самолетов и кораблей, а также командированных. Белорусов выпустят, если они едут на похороны близкого родственника или к тяжело заболевшему близкому. Также можно будет выехать тем, кто имеет вид на жительство в другой стране, едет за медпомощью, на работу или на учебу (при наличии подтверждающих документов). Но пересекать границу в таком случае можно будет не чаще одного раза в полгода. Остальным гражданам покинуть Беларусь можно будет только самолетом. «Комсомолка» посмотрела, сколько стоит оказаться в привычных для белорусов Вильнюсе, Киеве и Львове, Москве, Варшаве или Таллинне. А еще сравнили нынешние цены на авиабилеты с теми, которые были еще до пандемии коронавируса.

Вильнюс. Самолеты летают 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 208 рублей. С багажом - 283 рубля. Раньше минимальная цена такого билета с багажом составляла чуть больше 200 рублей.

Киев. Самолеты летают трижды в день. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 331 рубль. С багажом - 423 рубля. Цена осталась примерно прежней.

Львов. Самолеты летают дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 396 рублей. С багажом - 458 рублей. Раньше самый дешевый билет с багажом стоил около 370 рублей.

Москва. На этом суперпопулярном направлении самолеты летают всего трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Из-за ажиотажного спроса ценник на билеты - атомный. Самый дешевый билет, который удалось найти «Комсомолке», стоит 553 рубля в две стороны. Туда - в феврале следующего года, обратно - в марте. Самые дешевые билеты на ближайшие рейсы стоят 1292 рубля в обе стороны! Напомним, раньше слетать в Москву стоило меньше 300 рублей.

Варшава. Самолеты летают почти каждый день. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 272 рубля. С багажом - 349 рублей. Раньше самый дешевый билет с багажом стоил около 300 рублей.

Таллинн. Самолеты летают трижды в неделю. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 475 рубля. С багажом - 570 рублей.
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