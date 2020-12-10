Как мы сейчас ездим в Россию

Сейчас граница между Беларусью и Россией закрыта по решению российского правительства. Но несколько легальных способов попасть в соседнюю страну есть.





Самый простой, но и самый дорогой — самолет. «Белавиа» летает три раза в неделю в аэропорт «Домодедово» — по понедельникам, средам и пятницам. Если покупать билет в одну сторону, то экономкласс стоит 805 рублей 47 копеек, бизнес-класс — 1208 рублей 47 копеек. Ближайший доступный на сайте авиакомпании рейс в понедельник, 21 декабря, билеты на него еще есть.





Рейсы в Москву три раза в неделю есть и у «Аэрофлота» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево. Билеты еще есть, и на ближайший рейс в субботу, 12 декабря — самый дешевый, без багажа, стоит около 40 тысяч российских рублей (около 1415 белорусских).





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Для въезда белорусу в Россию через аэропорт нужен всего лишь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее чем за три календарных дня до прибытия. Пассажиры обязаны также заполнить анкеты прибывающего для предъявления в пункте пропуска. Результат теста предъявляется при регистрации на рейс еще в аэропорту в Минске.





Есть еще один вариант добраться до России — на автобусе или машине. Например, в Москву ездят автобусы Ecolines: отправление из Минска ежедневно, кроме вторника, цена 50 рублей. Также автобусные рейсы из Минска в Москву есть у Intercars.





Но этот наземный способ возможен не для всех белорусов, а только для определенных категорий.

Речь, например, идет о:

белорусах, которые въезжают в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) при условии предъявления необходимых документов;

белорусах, у которых супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные — граждане России;

белорусах, постоянно проживающих на территории России при наличии вида на жительство;

белорусах, однократно въезжающих в Россию, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов;

белорусах — сотрудниках белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в России в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых;

белорусах, въезжающих в Россию на лечение;

Более подробно об этих и других категориях граждан можно узнать на сайте пограничной службы ФСБ России.





С 21 декабря выезд из страны запрещает Беларусь. Но запрет, как пояснил TUT.BY Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета, не распространяется на российское направление.





— На границе с Российской Федерацией международных пунктов пропуска у нас нет, соответственно, введенные меры там не действуют, — пояснил он.

Как россияне сейчас ездят в Беларусь

Правила для россиян, въезжающих в Беларусь, сейчас примерно такие же, как и для белорусов, выезжающих в РФ. То есть в общем порядке они могут прилететь в Минск рейсами «Белавиа» и «Аэрофлота».





Приезжим из России надо иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Ее показывают при регистрации на рейс в Москве. В самолете нужно заполнить анкету прибывающего — там в числе прочего указывается, есть ли симптомы COVID-19.





Обязательный карантин в 10 календарных дней в Беларуси тем, кто едет из России, пока не нужен, так как Россия не входит в перечень стран Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

В Беларусь наземным транспортом из России могут въехать россияне:

следующие по дипломатическим и служебным паспортам;

в связи со смертью близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства;

сотрудники организаций, осуществляющих деятельность по реализации на территории иностранных государств проектов строительства объектов критически важных энергетических инфраструктур;

члены экипажей морских судов, следующие для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных морских портах, персонал, осуществляющий обслуживание и эксплуатацию трансграничных объектов инфраструктуры;

россияне, имеющие также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из России к месту постоянного проживания;

сотрудники российских компаний, принимающие участие в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах Беларуси в сфере строительства и переработки полезных ископаемых, а также направляемые на производственные объекты для работы вахтовым методом;

россияне, выезжающие на лечение;

россияне, выезжающие для ухода за больным близким родственником (супругом, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекуном и попечителем;

россияне, являющиеся членами семьи (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям лиц в том числе иностранных граждан, проживающих за пределами России;

россияне, выезжающие в связи с осуществлением трудовой деятельности;

россияне, выезжающие для получения образования;

Более подробно об этих и других категориях граждан также можно узнать на сайте пограничной службы ФСБ России.