Что из этого вышло — читайте в материале Blizko.by.









– Повесила гирлянду моих любимых красно-белых цветов. Разместила ее вертикально, чтобы она не повторяла последовательность бчб-флага, — рассказывает собедница.





Но гирлянда радовала Наталью только 2 дня. Затем постучали в дверь сотрудники милиции. Оба были в форме. Один, как говорит наша героиня, представился участковым инспектором, однако не показал удостоверения или других подтверждающих документов:

– Милиционеры сказали сейчас же снять гирлянду. Я уточнила, на каком основании мне приказывают это сделать. На что сотрудники ответили «Тогда проедем с нами, все покажем и расскажем». Поэтому я решила не спорить и согласилась выполнить их требование.

Дальше Наталья попросила двух сотрудников оставаться на пороге и не входить в квартиру без ее разрешения, пока она будет снимать гирлянду. Однако устный запрет хозяйки жилья почему-то не сработал:

– Дальше они нагло вперлись в мою спальню. Сказали, что им нужно лично удостовериться в том, что гирлянды больше нет. Для меня это был шок.





Как только гирлянда исчезла с окна, милиционеры попрощались с Натальей и удалились. Вскоре о подобных инцидентах написали и другие жильцы микрорайона:

– В чате в телеграме появилось сразу несколько сообщений о такой же ситуации, как у меня. У кого-то просили снять гирлянды и флаги. В других квартирах – бчб снежинки. Наверное, милиция выступает против Нового года.