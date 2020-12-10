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"Нагло вперлись в мою спалью": минчанка повесила красно-белую мишуру на окна - в дверь постучали

Наталья живет на Ратомской улице в микрорайоне Лебяжий. Она захотела украсить свою квартиру к новогодним праздникам – и начала с окна в спальне.

Что из этого вышло — читайте в материале Blizko.by.


– Повесила гирлянду моих любимых красно-белых цветов.  Разместила ее вертикально, чтобы она не повторяла последовательность бчб-флага, — рассказывает собедница.

Но гирлянда радовала Наталью только 2 дня. Затем постучали в дверь сотрудники милиции. Оба были в форме. Один, как говорит наша героиня, представился участковым инспектором, однако не показал удостоверения или других подтверждающих документов: 
 
– Милиционеры сказали сейчас же снять гирлянду. Я уточнила, на каком основании мне приказывают это сделать. На что сотрудники ответили «Тогда проедем с нами, все покажем и расскажем». Поэтому я решила не спорить  и согласилась выполнить их требование. 
 
Дальше Наталья попросила двух сотрудников оставаться на пороге и не входить в квартиру без ее разрешения, пока она будет снимать гирлянду. Однако устный запрет хозяйки жилья почему-то не сработал:
 
– Дальше они нагло вперлись в мою спальню. Сказали, что им нужно лично удостовериться в том, что гирлянды больше нет. Для меня это был шок. 

Как только гирлянда исчезла с окна, милиционеры попрощались с Натальей и удалились. Вскоре о подобных инцидентах написали и другие жильцы микрорайона: 
 
– В чате в телеграме появилось сразу несколько сообщений о такой же ситуации, как у меня. У кого-то просили снять гирлянды и флаги. В других квартирах – бчб снежинки. Наверное, милиция выступает против Нового года.
 
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