В общественном транспорте будет звучать только социальная реклама

Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам рекламы», который вводит запрет на коммерческую звуковую рекламу в общественном транспорте. На социальную рекламу этот запрет не распространяется, передает БелТА.





«С учетом долгих и активных обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем. Но реклама на электронном табло, то есть в виде бегущий строки и определенных картинок, разрешена.





Хочу обратить внимание на то, что звуковая реклама в общественном транспорте запрещена коммерческая, кроме социальной рекламы», — сказала зампредседателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук.