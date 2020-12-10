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Нина Багинская названа Человеком Свободы-2020

Нина Богинская, «чьи флаги останутся в истории Беларуси», стала лауреатом ежегодной премии «Людзі Cвабоды-2020».

Нина Багинская названа Человеком Свободы-2020
Белорусская служба Радио Свобода ежегодно вручает эту награду тем, «кто расширяет границы свободы для себя, Беларуси, мира».

«Жаль, что времена сталинизма повторяются сейчас в некотором смысле. Но есть надежда, что скоро мы все будем жить в демократической стране с государственным бело-красно-белым флагом и белорусским языком, который зазвучит повсеместно, — сказала Нина Богинская, получая награду. — Я верю, что второй виток возрождения, которое началось в 1991 году, сбудется и мы в конце концов победим. Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать за всеми теми людьми, которые выбрали наши исторические бело-красно-белые цвета и встали под ними».

По словам лауреата, если Беларусь сохранит бело-красно-белый флаг, она сохранит и независимость. «Сейчас в милиции наши флаги оскверняют, но это пройдет. Народа больше, чем этих прислужников режима. Спасибо всем, кто не только в Беларуси, но во всех концах мира выходит с бело-красно-белыми флагами».

Лауреаты прошлых лет:

2019 год - «Матери 328» и все те, кто борется за права заключенных по антинаркотической статье

2018 год - Светлана Коржич, мать солдата Александра Коржича, который трагически погиб при прохождении срочной службы.

2017 год - белорусы, которые «ломают стереотипы о людях с инвалидностью»
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