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Вышли на плато? У Минздрава очередной антирекорд по COVID-19

Хотя в реальности и эти "рекордные" цифры гораздо больше.


Минздрав за минувшие сутки обнаружил 1939 новых случаев заражения Covid, при этом утверждается, что умерли только 8 пациентов. Накануне официальный прирост составил 1851 новых случаев.

Всего якобы зарегистрировано 154 тыс. 392 человека с положительным тестом на COVID-19.

По официальной версии Минздрава, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1238 пациентов". По мнению ряда экспертов, к сожалению, раз в 10 больше.

Напомним, посещая 8 декабря Столбцовскую больницу, Лукашенко заявил, мол, "будем надеяться, что вышли на плато". В тот день по странному совпадению по версии Минздрава было выявлено в районе 1600 новых больных, то есть примерно на пару сотен меньше, чем в предыдущие дни. 
"Белорусский партизан"
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