Вышли на плато? У Минздрава очередной антирекорд по COVID-19
Хотя в реальности и эти "рекордные" цифры гораздо больше.
Минздрав за минувшие сутки обнаружил 1939 новых случаев заражения Covid, при этом утверждается, что умерли только 8 пациентов. Накануне официальный прирост составил 1851 новых случаев.
Всего якобы зарегистрировано 154 тыс. 392 человека с положительным тестом на COVID-19.
По официальной версии Минздрава, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1238 пациентов". По мнению ряда экспертов, к сожалению, раз в 10 больше.
Напомним, посещая 8 декабря Столбцовскую больницу, Лукашенко заявил, мол, "будем надеяться, что вышли на плато". В тот день по странному совпадению по версии Минздрава было выявлено в районе 1600 новых больных, то есть примерно на пару сотен меньше, чем в предыдущие дни.
"Белорусский партизан"
14:12 10/12/2020
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