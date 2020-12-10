Белорусы заедают стресс дешевыми продуктами
Структура потребительских расходов говорит о бедности массы белорусов.
Дело в том, что на питание в 3 квартале у среднего домашнего хозяйства уходило аж 37,9% трат на потребление. По сравнению с более развитыми странами Европы доля расходов на питание в Беларуси велика — в 2–3 раза выше, чем в Евросоюзе.
Белорусы удовлетворяют лишь базовые потребности в пище, а на менее очевидных нуждах вынуждены экономить. В пересчете на деньги расходы на питание невысоки — всего 401 BYN в месяц. В долларовом эквиваленте это 160 USD — мизер на фоне расходов граждан из развитых государств.
Есть разница в расходах на питание между городом и селом. В городской местности такие траты составляют 431 BYN, в сельской — 319 BYN. Если не считать малообеспеченных, то меньше всех на питание расходуют пенсионеры — лишь 293 BYN в месяц.
На фоне областей выделяется столица. Расходы на питание в Минске составляют 518 BYN в месяц против 357–397 BYN в областях. У 10% самых бедных домохозяйств расходы на питание составили 299 BYN в месяц, а у 10% самых богатых — 527 BYN.
Судя по всему, условные богатеи сконцентрированы в Минске, а бедняки распылены по провинции.