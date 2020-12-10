Организация впервые за пять лет представила сразу два оттенка. Как пояснили в Pantone, вместе цвета подчёркивают, как разные элементы могут объединяться и поддерживать друг друга.





Исполнительный директор Pantone Литрис Эйзман (Leatrice Eiseman) отметила, что союз цветов выражает позитивный настрой, поддерживаемый «силой духа». По её словам, вместе комбинация даёт людям стойкость, чувство задумчивости, но в то же время надежду на то, что всё станет светлее и дружелюбнее.





В Pantone пояснили, что энергичные и вдохновляющие цвета 2021 года должны обеспечить «стремление к жизни» и помочь людям найти энергию и ясность. чтобы преодолеть продолжающуюся неуверенность.





«Освещающий» PANTONE 13-0647 — это светлый и бодрый жёлтый цвет, сверкающий живостью и согревающий солнечной энергией.





«Абсолютно серый» PANTONE 17-5104 символизирует твёрдость и надёжность, которые вечны и обеспечивают прочную основу. Это цвет гальки на пляже и природных элементов, чей обветшалый вид подчёркивает способность выдержать испытание временем, поощряет чувство самообладания и устойчивости.



