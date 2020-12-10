Очередь такая длинная, что растянулась на два десятка метров от входа в банк, пишет Медиа-Полесье









Несколько человек еще в помещении. Мороз и ветер не страшен, говорят люди. Куда страшнее жить в нынешней ситуации, когда грозят то санкциями, то отключением от международной системы SWIFT. Шутят, что запас «зелёных» не помешает.





Мужчина лет пятидесяти пересчитывает внушительную пачку денег.





— Куплю тысячу долларов. Перед Новым годом обналичу белорусские и снова поменяю. Помните 2011 год? У меня тогда от скачков курса сердце чуть не стало. Вы только представьте… В начале года курс был в районе трёх тысяч. В середине уже пять тысяч. А осенью уже под десять. После всех этих событий политических в этом году думаю, что снова будет нестабильно. А у меня дети в университете за границей учатся…





Девушка в очереди рассказала, что работает учительницей. С каждой зарплаты откладывает на отпуск у моря.





— Жду, что с 1 января валюта станет дороже, а значит, моя поездка к морю ещё дальше.





— Довольны своим доходом?





— Смеётесь? Платят 600 рублей в месяц. 200 — аренда квартиры, 100 — коммуналка, 300 — на жизнь. Я ногти крашу клиенткам в свободное время. С этого и откладываю на отпуск.





Женщина пенсионного возраста пришла не покупать валюту, а сдавать.





— Здесь же не самый выгодный курс?





— Я живу в соседнем доме, не хотелось далеко идти.





— Почему сдаёте, а не как все — покупаете?





— Дочка работает в Киеве. Передавала евро. Это она мне так зубы спонсирует. Говорит с моим врачом по телефону, чтобы он мне всё самое лучшее сделал и поставил. Сейчас надо будет в белорусских рассчитаться. Вот и сдала. Меня без очереди пропустили, потому что сдаю. Если бы не дочкина помощь с зубами, то я бы себе в жизни такое не позволила бы. Цены уже такие, что не плакать, а материться хочется.





Женщина средних лет, судя по пакету из соседнего магазина обуви, только с шопинга.





— Муж уже 20 лет по заработкам. В конце месяца в магазин за обновками и в банк за валютой. С «пинской» зарплатой я бы себе каждый год новые сапожки не покупала. Деньги откладываем себе на пенсию. Не понимаю, что дальше будет, но лучше подстраховаться.