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"Цены такие, что материться хочется". Что думают люди в длинной очереди за валютой?

В Пинске на улице Первомайской люди выстроились в длинную очередь, чтобы купить валюту по выгодному курсу.

Очередь такая длинная, что растянулась на два десятка метров от входа в банк, пишет Медиа-Полесье.


Несколько человек еще в помещении. Мороз и ветер не страшен, говорят люди. Куда страшнее жить в нынешней ситуации, когда грозят то санкциями, то отключением от международной системы SWIFT. Шутят, что запас «зелёных» не помешает.

Мужчина лет пятидесяти пересчитывает внушительную пачку денег.

— Куплю тысячу долларов. Перед Новым годом обналичу белорусские и снова поменяю. Помните 2011 год? У меня тогда от скачков курса сердце чуть не стало. Вы только представьте… В начале года курс был в районе трёх тысяч. В середине уже пять тысяч. А осенью уже под десять. После всех этих событий политических в этом году думаю, что снова будет нестабильно. А у меня дети в университете за границей учатся…

Девушка в очереди рассказала, что работает учительницей. С каждой зарплаты откладывает на отпуск у моря.

— Жду, что с 1 января валюта станет дороже, а значит, моя поездка к морю ещё дальше.

— Довольны своим доходом?

— Смеётесь? Платят 600 рублей в месяц. 200 — аренда квартиры, 100 — коммуналка, 300 — на жизнь. Я ногти крашу клиенткам в свободное время. С этого и откладываю на отпуск.

Женщина пенсионного возраста пришла не покупать валюту, а сдавать.

— Здесь же не самый выгодный курс?

— Я живу в соседнем доме, не хотелось далеко идти.

— Почему сдаёте, а не как все — покупаете?

— Дочка работает в Киеве. Передавала евро. Это она мне так зубы спонсирует. Говорит с моим врачом по телефону, чтобы он мне всё самое лучшее сделал и поставил. Сейчас надо будет в белорусских рассчитаться. Вот и сдала. Меня без очереди пропустили, потому что сдаю. Если бы не дочкина помощь с зубами, то я бы себе в жизни такое не позволила бы. Цены уже такие, что не плакать, а материться хочется.

Женщина средних лет, судя по пакету из соседнего магазина обуви, только с шопинга.

— Муж уже 20 лет по заработкам. В конце месяца в магазин за обновками и в банк за валютой. С «пинской» зарплатой я бы себе каждый год новые сапожки не покупала. Деньги откладываем себе на пенсию. Не понимаю, что дальше будет, но лучше подстраховаться.
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