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Фонд «Беларусь 2020» открыл в Белостоке дом для белорусских беженцев

Белорусы смогут жить в нем первое время, пока не получат необходимые документы и не адаптируются к жизни в Польше.



Фонд «Беларусь 2020» 8 декабря открыл в польском Белостоке дом для белорусских беженцев. Первыми жильцами стали 17 человек — в основном студенты, которых отчислили из белорусских университетов за участие в акциях протеста. Они ждут поступления в вузы Польши. Об этом сообщает Polskie Radio Bialystok.

Сбор средств на аренду дома и его содержание организовали Фонд Светланы Тихановской «Страна для жизни», Фонд «Беларусь 2020» и белорусская диаспора с Великобритании, Канады, США и других стран, пишет Радыё Рацыя.
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