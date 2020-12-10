Не справился с управлением: трех пешеходов сбил водитель в центре Могилева
Автомобиль Audi сбил троих пешеходов на тротуаре в Могилеве, сообщает пресс-служба МВД.
ДТП произошло вечером, около 18:20 на одной из центральных улиц города. Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, легковушку выбросило на тротуар, машину остановили только бетонные ступеньки.
Три пешехода - двое мужчин и женщина – с различными травмами доставлены в больницу.
"На месте аварии работали сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в МВД.
В пресс-службе добавили, что мужчина, сидевший за рулем авто, неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.
10:57 10/12/2020
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