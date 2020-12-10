



При этом запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории и ряд других лиц





Не коронавирус, а политика?

Телеграм-канал «Мифология Беларуси» полагает, что закрытие границы точно не связано с коронавирусом. Его авторы отмечают, что уже с 30 октября «режим въезда в страну и так предельно минимизировал внешние инфекционные риски», а заражение на работе в Беларуси «происходят многократно чаще».





«Это постановление внедряет новые элементы чрезвычайного положения без его формального введения», — заявляет телеграм-канал, отмечая, что

реальные причины прикрытия границы – политические.

По мнению авторов канала, цель запрета — более тщательный контроль за перемещением граждан, особенно «воспрепятствование эвакуации вертикальщиков и силовиков, которые могли бы потенциально отколоться, и членов их семей».

Также возможна попытка воспрепятствовать уголовным процессам в судах иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции.

«Белорусские власти впервые столкнулись с этим феноменом и опасаются возможных последствий. Если таким образом будут засужены (хотя бы заочно) конкретные белорусские силовики, то другие резко задумаются.





Власти желают максимально осложнить выезд других пострадавших и свидетелей из Беларуси, чтобы упредить процессы, подобные тому, который уже стартовал в Литве», — заявляет «Мифология Беларуси».





Кроме того, вероятны планы усилить контроль за экономической деятельностью белорусов, поскольку «уж слишком много независимых от государства лиц развелось». Также власти могут быть озабочены оттоком специалистов IT сферы, медицинской отрасли и прочих.





«Кроме этого, на решение могла повлиять извращенная логика противодействия отключению Беларуси от SWIFT. Мол, на фоне предельно ограниченных возможностей физического перемещения, Запад и белорусы подумают дважды насчет обрыва связи с международной межбанковской системой», — полагают авторы «Мифологии Беларуси».





Основной неясностью остается фактор России и режима пересечения белорусско-российской границы.





«Глупость абсолютная и несусветная»

Напомним, что в первую волну коронавируса Лукашенко нещадно критиковал закрытие границ из-за коронавируса, особенно, когда границу с Беларусью, которой якобы нет, закрыла Россия.





«Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран — соседок Беларуси. Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ», — заявил он 19 марта.





Сам коронавирус Лукашенко назвал тогда психозом.