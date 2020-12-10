+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Первая смерть от мороза в Беларуси этой зимой: в шалаше замерзли муж и жена

Тела супругов без признаков жизни обнаружены в шалаше около Лиды, предположительно они умерли от переохлаждения, сообщили в СК.




Утром 9 декабря монтер железнодорожных путей, неподалеку от города Лиды, обнаружил тела 58-летнего мужчины и 55-летней женщины без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что супруги не имели постоянного места жительства, проживали в шалаше, а также злоупотребляли спиртными напитками. Предположительно причиной смерти супружеской пары стало переохлаждение организма", – сообщает Следственный комитет. 

Следователь с участием специалистов ГКСЭ осмотрел место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сказали следователи.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]