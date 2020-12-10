Тело младенца нашли в контейнере для мусора в Витебске
Витебские следователи ищут мать ребенка, тело которого было обнаружено накануне вечером в мусорном контейнере на юго-востоке города.
Следователи работают на месте происшествия / @skgovby
Речь идет о младенце. Кто его нашел, не сообщается — "вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора в Витебске тела младенца", рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Ранее информация о происшествии появилась в витебском телеграм-канале. Подписчики канала сообщали, что в районе магазина "Виталюр" в микрорайоне Билево "кто-то выбросил новорожденного ребенка в мусорку". Один из местных жителей рассказывал, что к нему домой приходил следователь, говорил о происшествии и интересовался, не видел ли тот что-нибудь.
Следователи уже изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза.
Витебский городской отдел СК начал проверку по этому факту, передает "Еврорадио".
09:16 10/12/2020
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