Тело младенца нашли в контейнере для мусора в Витебске

Следователи работают на месте происшествия / @skgovby





Речь идет о младенце. Кто его нашел, не сообщается — "вечером 9 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в контейнере для мусора в Витебске тела младенца", рассказали в Следственном комитете Беларуси.





Ранее информация о происшествии появилась в витебском телеграм-канале. Подписчики канала сообщали, что в районе магазина "Виталюр" в микрорайоне Билево "кто-то выбросил новорожденного ребенка в мусорку". Один из местных жителей рассказывал, что к нему домой приходил следователь, говорил о происшествии и интересовался, не видел ли тот что-нибудь.





Следователи уже изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза.



