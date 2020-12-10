Ганцевичские призывники / ganc-chas.by​





Об этом газете "Ганцавіцкі час" рассказал начальник обособленной группы (Ганцевичского района) военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов майор Андрей Блащенко, передает "Еврорадио"





"Мы беседуем с каждым из ребят. Со всего призыва был только один человек, который высказывал точку зрения митингующих. Для службы в армии это не является препятствием. Но надо понимать, что за этими ребятами будет определённый усиленный контроль и у них меньше шансов попасть в элитные войска", — признался офицер.





Также Блащенко заявил, что для противников власти предусматривают направление в конкретные войска: "Если бы выявился человек, который полностью отвергает наш политический строй, Конституцию и другие законы, то к нему, возможно, были бы приняты такие меры, как дополнительная беседа и направление на службу в железнодорожные войска".





Правда, в Беларуси давно нет такого вида войск, как железнодорожные — есть транспортные.