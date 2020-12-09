Борисовчанку оштрафовали за бельё, которое сохло "по схеме БЧБ"
Борисовчанку Наталью оштрафовали на 270 рублей (10 базовых величин) за бельё, которое сохло на балконе.
Борисовчанку оштрафовали за "неправильное" бельё на балконе / ex-press.by
Женщина находится в декретном отпуске. 1 декабря она вывесила свежевымытое бельё на балкон. А ей заявили. что это "символика" и "информационный материал".
"Был вечер вторника. Неожиданный стук в дверь насторожил меня. В современном мире, прежде чем прийти, люди обычно созваниваются. За дверью оказались двое мужчин. Они представились сотрудниками милиции. После того, как зашли, начали задавать вопросы в грубой форме. Мол, зачем я вывесила флаг? Я искренне удивилась и подумала, что они ошиблись квартирой. На моём балконе никаких флагов не было. Только бельё — полотенца и простыни. На что мне ответили, что всё это всё равно является символикой", — рассказала Наталья сайту ex-press.by.
На балконе, по словам женщины, висели две простыни и полотенце.
Как оказалось, милиционеры пришли к борисовчанке с заранее составленным протоколом. После разговора её попросили снять бельё с балкона.
Наталья возмущается: "Квартира у нас небольшая. Двухлетний ребёнок, много стирки. Конечно, я ответила, что когда бельё высохнет, я его сниму. Ну а что мне делать? В квартире по мебели раскладывать?"
Штраф в 10 базовых она планирует обжаловать.
В Минске известны случаи, когда жителей штрафовали за бело-красно-белые флаги, вывешенные в окнах или на балконах, — людей обвиняли в том, что так они проводят несанкционированное пикетирование. Однако штраф за бельё — это, по-видимому, первый случай в стране.
08:37 10/12/2020
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