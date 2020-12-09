Внимание! Появился новый вид мошенничества. Пострадали 20 минчан

Все очень просто: неизвестные звонят белорусам через популярные мессенджеры, представляются сотрудниками банков, выпрашивают реквизиты банковских карт и снимают деньги. Всё рассчитано на доверчивых и пенсионеров, пишет ОНТ.





За одни сутки только в Минске больше двадцати пострадавших и похищены тысячи.

Пенсионерка из Бреста никак не может прийти в себя от досады. Ей позвонили на телефон. Сначала мужчина, потом женщина, оба представлялись работниками банка, мол, для ее же безопасности срочно нужны данные карты и пароль, а потом со счёта исчезли все сбережения. 600 рублей – для пенсионерки огромная сумма, не считая переживаний и нервов.









Мошенники, как правило, находятся за границей – это и усложняет работу оперативников: чтобы распутать клубок и найти концы, нужно время.

Ситуация по стране развивается одинаково, в Бресте очередной антирекорд: за сутки в милицию с заявлениями о хищении денег с банковских карт обратились 38 пострадавших. Ущерб около 17 тысяч рублей.





Только в Минске за прошедшие сутки на уловки мошенников попались около 20 человек. Карточки обчищают под ноль. Будь у вас на счете 5 рублей или 40 тысяч. Не останется ничего.





Резонно возникает вопрос – как отличить мошенника от работника банка.

Так вот, последний никогда не спрашивает личные данные клиента. Еще одна опасность: получив все ключи от персональных данных жертвы, мошенник получает доступ к интернет-банкингу, и если на счету нет денег, может оформить от имени владельца кредит. В таких случаях суммы могут быть космические.