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«Из числа незаменимых людей». Проститься с народной артисткой Беллой Масумян можно будет 10 декабря

Церемония прощания с народной артисткой Беларуси Беллой Масумян состоится 10 декабря в Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького.

фото kp.by
Актриса ушла из жизни 8 декабря из-за болезни. Коллеги тяжело переживают ее утрату. Беллу Амовну все любили и уважали. Она посвятила свою жизнь, почти 60 лет, служению Русскому театру. В свои 83 года продолжала выходить на сцену и по-прежнему была величественна и прекрасна. Ее творческую манеру отличали эмоциональность, склонность к романтической окраске и психологической глубине образов. В ноябре сыграла свой последний спектакль «Знойные мамочки», где исполняла роль неугомонной Черил Кейси.

— Есть актеры, про которых можно писать книги, и этого будет мало. В истории нашего театра те, кого я застал, великие артисты белорусской сцены: Олимпиада Шахпарон, Ростислав Янковский, Зоя Осмоловская и Белла Масумян. Страшно, когда уходят из жизни те, кто востребован, в ком нуждаемся, — отметил художественный руководитель театра Сергей Ковальчик. — Нет слов, чтобы передать чувства утраты, которые ощутил лично я как режиссер. Наш театр потерял одну из ведущих актрис сцены. Белла Амовна из числа незаменимых людей.

На счету Б. Масумян свыше 70 ролей. В текущем репертуаре она играла в семи спектаклях: «Пане Коханку», «Знойные мамочки», «Оскар и Розовая Дама», «Уходил супруг от супруги», «Идеальный муж», «Пигмалион», «Правда — хорошо, а счастье лучше». В ближайшее время их показы будут отменены, пишет minsknews.by

Гражданская панихида начнется в 13:00 10 декабря в Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького. Хоронить будут на Восточном кладбище.
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