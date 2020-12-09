«В смерти мамы виню себя»

Врачи поставили мужчине ОРВИ и отправили лечиться домой, где вместе с ним проживала и его 70-летняя мама. Спустя три недели ее не стало, и в ее смерти Виталий винит, в первую очередь, себя «за халатное отношение» и врачей, которые поставили ему неправильный диагноз. Своей историей он хочет предостеречь людей, чтобы «они надеялись только на себя, серьезнее относились к коронавирусу, берегли своих родителей от этой страшной заразы» и не повторяли его ошибок.

«Когда человеческая жизнь станет дороже статистики?». Житель Барановичей считает, что его мама умерла, потому что он не знал, что болеет COVID-19, пишет intex-press.by

Виталий хочет, чтобы после прочтения своей истории люди задумались и не повторяли его ошибок.

Вечером 5 ноября я неожиданно почувствовал себя плохо, температура повысилась до 38 градусов. Поэтому на следующее утро я сразу же отправился в поликлинику, прекрасно понимая, какое сейчас время. Когда пришел на прием, меня поразила огромная очередь людей, выходившая на улицу, скученность большого количества народа с разными болезнями в небольшом помещении и единственный работающий врач на всех «температурящих» пациентов. Ждать мне пришлось примерно 3-4 часа.

«Даже и не думал о коронавирусе»

Когда я все-таки попал к врачу, он выслушал все мои жалобы на самочувствие, проверил дыхание, измерил температуру и прописал антибиотики с противовирусными лекарствами, а также открыл больничный на 4 дня. На тот момент я даже и не думал о коронавирусе: казалось, что у меня была обычная простуда.





На выходных боль в горле стала сильнее, температура держалась. К понедельнику, 9 ноября, когда я собирался на повторный прием к врачу, мне показалось, что состояние немного улучшилось. Я специально решил прийти в поликлинику днем, вспоминая ту огромную утреннюю очередь. К моему удивлению, в этот день она была еще длиннее и еще больше людей стояло на улице. Спустя несколько часов с пациентами, которые уже были на больничном, начал работать второй врач.

«ОРВИ средней степени тяжести»

Дождавшись своей очереди, я рассказал врачу о своем состоянии, но из-за температуры, которая была около 37, мне продлили больничный еще на два дня, до 11 ноября, и снова отправили лечиться домой. Ни слова не было сказано о возможном подозрении на коронавирус.





За день до третьего прихода в поликлинику, у меня резко пропали вкус и обоняние. Правда, не полностью, сладкое от соленого я еще различал. На следующий день во время приема я обо всем этом сообщил своему врачу. Вновь проведя необходимый осмотр, врач связал это с заложенностью носа и закрыл больничный с диагнозом «ОРВИ средней степени тяжести».

«Неожиданно заболела мама»

За все это время меня смутило то, что мне ни разу не дали направления на анализы, ту же мочу или кровь, не предложили сделать ПЦР-тест, когда у меня частично пропали вкус и обоняние, хотя это явные симптомы коронавируса, а также даже не подсказали сделать платный тест на антитела. Я привык доверять врачам и думал, что они лучше знают, чем я болею и что мне нужно делать, чтобы скорее выздороветь.





Без каких-либо результатов анализов и снимков легких 11 ноября мне закрыли больничный. В общем я проболел лишь 7 дней. Неожиданно, спустя три дня, заболела моя 70-летняя мама, с которой я живу вместе в одном доме. А она вообще была по жизни больным человеком: у нее и аритмия, и тахикардия, весь сердечный набор, да и еще сахарный диабет. Несколько дней у нее держалась температура 38 и было плохое самочувствие. Она категорически отказывалась от врача или вызывать его на дом, не любила к ним обращаться почему-то.





Я отдал ей свои таблетки, которые у меня остались, чтобы пила, также самой себе она делала ингаляцию. Она говорила, что с каждым днем ей становится лучше. И я верил ее словам, не переживал. В пятницу, 20 ноября, мы еще сидели вдвоем вечером на кухне, кушали пиццу и разговаривали. Мне показалось, что она выздоравливает. Но только показалось… На следующий день, в субботу, ей стало очень плохо, появилась большая слабость, высокая температура.

«Наотрез отказывалась вызывать врача»

Я снова настаивал вызвать скорую помощь, но она наотрез отказывалась и даже слышать о врачах ничего не хотела. А около 2 часов ночи я проснулся от того, как она меня звала: после туалета мама не смогла дойти обратно до кровати и просила, чтобы я ей помог. Тогда она все-таки согласилась на вызов скорой, а через несколько минут начала хрипеть и резко потеряла сознание.





Когда приехала скорая, я вышел из комнаты, потому что не смог бы на все это смотреть. Полчаса они проводили реанимационные действия, затем вышли ко мне и сказали, что, к сожалению, ничего не помогло, у нее остановилось сердце и она умерла.

«Мой экспресс-тест показал положительный результат»

В городской больнице ей поставили диагноз – «атеросклеротическая болезнь сердца на фоне артериальной гипертензии», про коронавирус там не было ни слова. Хоронили маму как обычно, не как человека, болевшего COVID-19.





Я до последнего не понимал, что произошло. И, чтобы добиться хоть какого-ответа на множество своих вопросов, на следующий день после смерти мамы я поехал платно сдавать тест на антитела. Вдруг у меня был коронавирус и я ее заразил? Результаты меня шокировали – IgM оказался положительным и, как мне объяснили в медицинском центре, у меня острая фаза заболевания коронавирусом. В частном медцентре посоветовали немедленно ехать в поликлинику, требовать дополнительного лечения на больничном, чтобы избежать осложнений.





Вновь попасть в поликлинику мне удалось только 27 ноября. Благодаря небольшому скандалу я все-таки добился экспресс-теста, у меня взяли кровь из пальца и сделали снимок. Этот тест показал IgM отрицательный и IgG положительный – значит я уже переболел коронавирусом и у меня выработались антитела. Остальные результаты анализов оказались в норме. Врач выписал еще на шесть дней больничный, чтобы я долечился.

«В смерти мамы виню себя»

Выходит, я доверился врачам, думал, что если у меня все-таки коронавирус, то мне об этом обязательно скажут. Я жалею, что не требовал направления на анализы, хотя тот же экспресс-тест, как мне сказали в частном медцентре, не показал бы результат в самом начале болезни, а ПЦР-тесты делают только тяжелобольным и с пневмониями, для остальных, как мне сказали в поликлинике, его не делают. Это оказался какой-то замкнутый круг.





В смерти мамы, я в первую очередь виню себя: не сделал все возможное, чтобы обезопасить ее, не снял другую квартиру на время болезни, не стал вызывать врача наперекор маме. В итоге приехавшие врачи, к сожалению, оказались уже не в силах что-то сделать. Также не стоит заниматься самолечением и думать, что если выпьешь таблетку, то все пройдет. Этим можно наоборот только все усугубить, тем более в случае с коронавирусом. Нужно бить во все колокола и искать спасения, вызывать врача и, если необходимо, ложиться в больницу. Все эти действия могли спасти бы моей маме жизнь!





Я считаю, что частично виноваты и врачи, которые поставили мне диагноз ОРВИ и ни слова не сказали о том, что у меня есть подозрение на вирус. Я же не мог самостоятельно узнать, что болен, не имея возможности сделать ПЦР-тест даже платно. В общественных местах я старался отдельно сидеть в транспорте, везде носить маску, телефон периодически обрабатывал антисептиком, который даже поставил при входе в свой дом. Я делал все возможное, чтобы не заразиться самому. Но я абсолютно не был готов к тому, что заразен я!

«В нашей стране не ценят человеческую жизнь»

Как-то наказать врачей, которые частично, по моему мнению, виноваты в произошедшем я не хочу. Хочется привлечь к ответственности существующую власть, которая до всего этого довела, за их нечеловеческие решения. Ладно, в первую волну никто не был готов к пандемии, но ко второй волне они должны же были все предусмотреть.





Главный вопрос к властям: когда у нас человеческая жизнь станет дороже, чем эта статистика? Почему у нас такое отношение к людям, когда никто ничего даже и пытается выяснить, не помогает хотя бы советом сдать какие-то анализы, даже платно? Почему ПЦР-тесты не доступны для всех желающих? Почему уже никого не интересует, кто живет с тобой и является контактом первого уровня, если ты заболел? Сколько еще нужно убить людей халатностью и замалчиванием существующей проблемы, чтобы у нас почувствовали хоть каплю ответственности и проявили человечность?





В нашей стране не ценят человеческую жизнь. Хочу, чтобы после прочтения этой истории люди задумались и не повторяли моих ошибок. Нужно обнимать не мертвых и холодных, а живых.







