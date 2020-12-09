Как пояснил министр местному изданию Haberturk, вакцина не соответствует условиям проведения «надлежащих лабораторных исследований», передает meduza.io со ссылкой на reuters.com





«Россия не сумела выполнить [эти условия]. Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование», — объяснил Фахреттин Коджа.





Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину. Но ранее президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что страна ведет переговоры о покупке вакцины не только с Китаем, но и с Россией.

Российский Минздрав в ноябре сообщал, что Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V». Но перед этим турецкие власти хотели провести токсикологические исследования вакцины.





Напомним, что на днях начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки беларусского Минфина Татьяна Астрейко сообщила, что в следующем году на закупку вакцины от коронавируса Минздраву будет выделено 50 млн рублей. На эти деньги планируется закупить 2 млн доз вакцины.

Более того, российскую вакцину действующая беларусская власть намерена производить на госпредприятии "Белмедпрепараты".





И уж коль скоро Турция отказалась прививать российской вакциной своих граждан со ссылкой на то, что вакцина не будет одобрена ВОЗ, то использовать эту вакцину крайне опасно: кому-то она поможет не заболеть, а кого-то может и убить.