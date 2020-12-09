"Для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину" Турция отказалась от закупки российской вакцины от COVID-19
Турция решила отказаться от покупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, "для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину". Этой вакциной хотят прививать беларусов.
Как пояснил министр местному изданию Haberturk, вакцина не соответствует условиям проведения «надлежащих лабораторных исследований», передает meduza.io со ссылкой на reuters.com
«Россия не сумела выполнить [эти условия]. Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование», — объяснил Фахреттин Коджа.
Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину. Но ранее президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что страна ведет переговоры о покупке вакцины не только с Китаем, но и с Россией.
Российский Минздрав в ноябре сообщал, что Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V». Но перед этим турецкие власти хотели провести токсикологические исследования вакцины.
Напомним, что на днях начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки беларусского Минфина Татьяна Астрейко сообщила, что в следующем году на закупку вакцины от коронавируса Минздраву будет выделено 50 млн рублей. На эти деньги планируется закупить 2 млн доз вакцины.
Более того, российскую вакцину действующая беларусская власть намерена производить на госпредприятии "Белмедпрепараты".
И уж коль скоро Турция отказалась прививать российской вакциной своих граждан со ссылкой на то, что вакцина не будет одобрена ВОЗ, то использовать эту вакцину крайне опасно: кому-то она поможет не заболеть, а кого-то может и убить.
"Белорусский партизан"
17:22 09/12/2020
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