При попытке войти на сайт они видят следующее сообщение:





«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».





Редакция Kyky.org в своем телеграмм-канале прокомментировала это следующим образом: «Это всё же произошло — хоть и на несколько месяцев позже, чем мы думали. Kyky заблокирован на территории Беларуси по решению Мининформа. Мы не унываем, потому что знаем: вы разбираетесь в ВПНах и современных трафиках лучше, чем государственные министерства — в блокировках. Мы продолжим работать, пусть это и хлопотное дельце!»











