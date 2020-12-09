В Кореличах задержали редактора местного сайта, а также ее родителей

Фото: Korelichi.by









Каролина Князькова работает инструктором-методистом в ДЮСШ Кореличского района.





— Я имею активную гражданскую позицию, веду новостной независимый местный сайт, участвовала в митингах и акциях. Была осуждена вместе со всей семьей по ст. 23.34 КоАП из-за фото с флагом. В сентябре из-за этого муж ушел из милиции, через пару дней меня попросили написать заявление на увольнение с работы по совместительству. Я написала. Сейчас в семье зарабатываю только я, работая в спортивной школе. Последний месяц на меня началось очень сильное давление, меня пытаются уволить до конца контракта, а он заканчивается 8 января. Я отказываюсь писать заявление по собственному желанию, но и по статье меня не могут уволить — причин нет, — рассказывала на днях TUT.BY Каролина.





По информации группы в Вконтакте Korelichi.by, также задержаны родители Каролины. На всех членов семьи составили протоколы по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».





— Обещали, что родителей вечером отпустят, а Каролина будет дожидаться суда в ИВС. Суд должен пройти завтра, — рассказали знакомые девушки. — Возможно, ее там оставляют, чтобы была официальная причина уволить с работы — ведь это можно посчитать как прогулы, например.





Муж Каролины не задержан.