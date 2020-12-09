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В Кореличах задержали редактора местного сайта, а также ее родителей

В Кореличах задержали основателя и редактора регионального сайта Korelichi.by Каролину Князькову. По информации официальной группы издания в Вконтакте, все произошло утром 9 декабря. Дома у девушки был осмотр, изъяли технику, пишет TUT.BY.

Фото: Korelichi.by


Каролина Князькова работает инструктором-методистом в ДЮСШ Кореличского района.

 — Я имею активную гражданскую позицию, веду новостной независимый местный сайт, участвовала в митингах и акциях. Была осуждена вместе со всей семьей по ст. 23.34 КоАП из-за фото с флагом. В сентябре из-за этого муж ушел из милиции, через пару дней меня попросили написать заявление на увольнение с работы по совместительству. Я написала. Сейчас в семье зарабатываю только я, работая в спортивной школе. Последний месяц на меня началось очень сильное давление, меня пытаются уволить до конца контракта, а он заканчивается 8 января. Я отказываюсь писать заявление по собственному желанию, но и по статье меня не могут уволить — причин нет, — рассказывала на днях TUT.BY Каролина.

По информации группы в Вконтакте Korelichi.by, также задержаны родители Каролины. На всех членов семьи составили протоколы по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

 — Обещали, что родителей вечером отпустят, а Каролина будет дожидаться суда в ИВС. Суд должен пройти завтра, — рассказали знакомые девушки. —  Возможно, ее там оставляют, чтобы была официальная причина уволить с работы — ведь это можно посчитать как прогулы, например.

Муж Каролины не задержан.
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