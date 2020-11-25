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БТ: Беларусь первая в мире победила коронавирус

БТ-пропаганда все больше напоминает северо-корейскую.

БТ: Беларусь первая в мире победила коронавирус
В сравнении с весенней стадией эпидемии, беларусское госТВ стало немного больше рассказывать про коронавирусные риски. Однако назвать информирование хорошим по прежнему сложно. Увы, государственные телеканалы сейчас рассказывают, что Беларусь уже якобы победила коронавирус, а западные страны не справляются и погружены в хаос, пишет isans.org

Хаос в зарубежных государствах, в Беларуси – все под контролем
 

Вместо репортажей о непростой ситуации с коронавирусной инфекцией в больницах Лиды, Добруша или Столина, центральное телевидение предпочитает рассказывать истории итальянских и французских медучреждений. На фоне корона-апокалипсиса за границей, Беларусь в новостных сюжетах представлена этаким оазисом стабильности и успеха.

«Коечного фонда для пациентов хватает. При необходимости есть возможность развернуть дополнительные места. Больницы оснащены всем необходимым. Увеличены мощности и количество лабораторий, где проводят ПЦР-исследования», – успокаивает беларусов «Беларусь 1».

А вот как телеканал описывает ситуацию с коронавирусной эпидемией за пределами Беларуси: «Пока же в Европе вырастают полевые госпитали, встал вопрос о нехватке специализированных кадров… Антирекорды фиксируются ежедневно, койко-мест и квалифицированных кадров не хватает». 

Сюжет акцентируется на ситуации в Италии и Франции, которые «катастрофически» не справляются с потоком пациентов.

Телеканал ОНТ подобным образом рассказывает про ситуацию за пределами Беларуси:

«Многие страны заявляют о приближении к критической черте… Во Франции некоторые регионы уже захлебываются от второй волны. В Португалии цифры заражения растут по экспоненте. В Швейцарии с заражениями воюет армия… В Латвии с понедельника введен режим чрезвычайной ситуации… В Украине ситуация близка к катастрофе».

Выходит, что зарубежные страны типа Франции и Португалии якобы приблизились к критической черте, а может и перешли ее, а Беларусь – якобы нет. 

Это при том, что и в Беларуси наблюдаются все новые даже официальные статистические антирекорды. В ряде регионов страны из-за эпидемии уже отменено предоставление плановой помощи в поликлиниках, все новые отделения больниц по всей стране перепрофилируют для лечения коронавирусных больных. 

К слову, беларусские военные также привлечены к дезинфекции больниц, школ и других объектов, однако акцент почему-то делается на швейцарской армии, «воюющей с заражениями».


Коллапс постиг все соседние страны, кроме России

В отличие от весенних репортажей БТ, в которых доставалось и России, ныне гостелеканалы восточного соседа предпочитают обходить стороной. Это понятно – внешнеполитическая конъюнктура после президентских выборов в августе резко изменилась. Потому вся лавина коронавирусной критики приходится на Украину и западные страны, включая соседние Польшу, Литву и Латвию.

Согласно телеканалу «Беларусь 1», из-за коронавируса Евросоюз в своем экономическом развитии отброшен на целых 10-20 лет назад. 

Украинская эпидемиологическая ситуация описывается не иначе как катастрофическая. В Литве и Латвии, по данным государственного телевидения, – один из самых высоких уровней увеличения безработных среди западных стран. А "загибающейся" Польше Минск готов направить в помощь бригаду медиков, поведал Лукашенко.

«Из-за карантина польская экономика оказалась в глубокой… яме!» – после выдержанной паузы заявила в авторском сюжете на «Беларусь 1» уже прославившаяся Мария Петрашко.

Беларусское телевидение заявляет, что не только ближайшие, но и дальние, состоятельные западные страны переживают двойной удар. Мало того, что они не в состоянии справиться с эпидемией, так еще якобы и свою экономику подорвали почем зря, приняв слишком жесткие меры борьбы с эпидемией.

Согласно БТ, в Канаде из-за локдауна люди потеряли средства к существованию и перебрались жить в палатки, которые устанавливают прямо на улицах. 

Телеканалы также описывают американскую драму:

«В Калифорнии из-за пандемии тысячи бездомных выдворят из временного жилья… А вот так, с помощью шумового тарана, спецназ «выживает» временных постояльцев из пустующего дома, принадлежащего местной компании. Такое выселение грозит более чем 23 тысячам человек».

Звучит не гуманно и даже дико, не правда ли? Дело в том, что это – манипуляционная интерпретация статьи газеты Politico

Во-первых, штурм жилища, которое находится в чужой собственности и занято другими людьми, не имеет прямого отношения к обсуждаемой проблеме калифорнийских бездомных. Во-вторых, беларусские СМИ приводят неверные цифры и дают искаженную интерпретацию событий.

Ранее власти штата Калифорния запустили специальную программу поддержки бездомных – так называемый проект Roomkey (дословно: ключ от номера). Она была принята с тем, чтобы предотвратить плачевные последствия эпидемии для бездомных. На эту программу власти Калифорнии выделили почти 1 миллиард долларов (в основном из средств федерального бюджета) и выкупили более 6 тысяч номеров в гостиницах в качестве временного либо постоянного жилища для бездомных. 

Таким образом отели приняли более 23 тысяч бездомных людей – в особенности тех, кто наиболее уязвим к коронавирусной эпидемии (здесь впору задать вопрос, а какие меры приняли беларусские власти для того, чтобы обезопасить от эпидемии беларусских бездомных?).

В настоящее время в связи с нестабильным финансированием программы калифорнийские власти обсуждают вынужденное закрытие части этих отелей, в связи с чем от 10 до 20 процентов участников этой программы (до 5 тысяч человек) могут вновь временно остаться без крыши над головой. 

Однако это еще не окончательное решение; и специализированные организации помощи бездомным, и местные власти продолжают обсуждать возможные решения, чтобы сохранить кров нуждающимся. Именно об этом говорит статья в американской газете, а не о выкуривании 23 тысяч бездомных из временного жилья с помощью спецназа.

Беларусское телевидение также винит власти различных западных стран в использовании эпидемии для подавления оппозиции и с целью сокрытия экономических проблем. 

Любые акции протеста, связанные с антикоронавирусными ограничениями либо последствиями эпидемиями, с удовольствием освещаются БТ в этом ключе. Их география включает не только европейские страны, но и государства типа Израиля и Чили.

На антирекорды в зарубежных странах удобно ссылаться на фоне своей заниженной статистики. 

До сей поры ни один из государственных телеканалов не выпустил расследования насчет большой избыточной смертности в Беларуси в апреле-июне 2020 года, которая выявилась через статистическую систему ООН. Она превысила показатель смертности за аналогичный период 2019 года примерно на 5,5 тысяч человек. 

При этом, согласно официальной статистике, от коронавируса к концу июня в Беларуси скончались лишь 392 человека. Показатель избыточной смертности на душу населения за первое полугодие в Беларуси был соизмерим с итальянским, где ситуация с коронавирусом была самой худшей в Европе!

Зарубежные страны следуют успешному опыту Беларуси, она уже справилась с эпидемией

Из-за недостатка качественного информирования и прогнозирования государственные телеканалы попадают впросак со своими преждевременными провозглашениями победы над коронавирусом.

Например, в начале октября «Беларусь 1» сообщил о том, что «потенциальный инвестор в Беларусь из Эмиратов хотел бы поздравить Беларусь с победой над коронавирусом». 

Немного ранее тот же телеканал уверял, что Беларусь совершенно точно победила коронавирус, поскольку премьер-министр Роман Головченко привился российской антикоронавирусной вакциной.

В октябре телеканал также преждевременно заверял, что вводить серьезные ограничительные меры и «закрываться» зарубежные страны не спешат, поскольку «беларусский опыт в борьбе с коронавирусом не только себя оправдал, но и понравился другим странам».


Представление о Беларуси как о ведущей стране мира в борьбе с коронавирусом подстегивает никто иной, как Лукашенко. На встрече с медиками в конце ноября он заявил, что убедил западных политиков в наличии у Беларуси эффективного и дорогого способа лечения:

«Я и многие из вас убедились, что мы этот путь прошли достойно. Единственные в мире. Это непростой, очень тяжелый был путь… В Австрии или в Германии сказали [беларусским врачам]: у вас такой способ лечения, как будто вы живете в Арабских Эмиратах».

Телеканал «Беларусь 1» в одном из новостных выпусков сообщил также, что страна уже потратила на лечение от коронавирусной инфекции почти миллиард долларов. В конце концов, некоторые молодые специалисты умудрились построить квартиру за счет серьезных ковидных надбавок, заявил главврач 6-й больницы Минска, что оказалась фейком.

Таким образом, несмотря на все более удручающую местную статистику, беларусские государственные СМИ продолжают расхваливать беларусский подход в борьбе с коронавирусом и предпочитают рассказывать об ужасах эпидемии в зарубежных стран., умалчивая про белорусские ужасы, о которых мы можем лишь догадываться.
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