



Автор петиции пишет, что «6 декабря 2020 года в сети Интернет появился официальный документ государственного предприятия «ЖЭУ №3 Первомайского района города Минска» (Приложение 1) за исходящим номером 01-14 / 273 за 04 декабря 2020 года, в котором жителю квартиры, расположенной по улице Кедышко в городе Минске, предписывалось «убрать флаг бело-красно-белой расцветки (иные предметы с аналогичной расцветкой)».





Причиной такого требования, как указывает директор предприятия Андреев А.А., является тот факт, что «в неустановленный период времени с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, провел массовое мероприятие в виде пикетирования, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Мингорисполкома, путем размещения на остеклении (на стене) балкона квартиры, расположенной по адресу г. Минск, улица Кедышко, … флага бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой) для демонстрации гражданам, что было обнаружено 03.12.2020 в 10:00 в ходе визуального осмотра вышеуказанного жилого дома, чем нарушил установленный ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» порядок проведения пикетирования, являясь участником такого мероприятия, при отсутствии в этих действиях состава преступления».





«Поскольку я считаю себя законопослушным гражданином, то прошу объяснить мне условия вывешивания для сушки на застекленном балконе личных вещей, состоящих из одежды бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой), дабы я действовал в соответствии с законодательством и нормами права», — требует автор обращения.





В петиции также просят пояснить и конкретно расписать требования к вещам на балконе, за которые можно угодить в тюрьму или получить штраф:





1. Какие конкретно вещи входят в список запрещенных бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой) для демонстрации гражданам (размеры, формы, качество ткани, страна производитель, нижнее, верхнее)?





2. Имеется ли установленный лимит вещей для вывешивания для сушки вещей на застекленном балконе, в какой очередности запрещается вывешивать?





3. В какие государственные органы власти по месту жительства я должен обращаться за подробной информацией и разъяснением нюансов, связанных с реализацией своего права по вывешиванию?





4. Необходимо ли заранее перед вывешиванием вещей для сушки на балконе указывать время начала сушки и конец? Что делать, если сушка не достигла своего результата при стандартной погоде, будут ли приниматься какие-то санкции со стороны государства?





5. Как быть с личными вещами народного характера с бело-красно-белой расцветкой (из белорусского льна вышиванкой): будет ли мой выход на застекленный балкон или во двор собственного дома, в центр города считаться нарушением порядка проведения пикетирования, являясь участником такого мероприятия, при отсутствии в этих действиях состава преступления?





Автор петиции предупредил, что обратится в прокуратуру или другой орган власти, в случае, если ответ будет не по существу.





Ознакомиться с петицией и подписать можно тут.









Исполком: для пикета на лоджии разрешений не требуется

В связи с актуальность проблемы Анна Северинец опубликовала в фейсбуке историю от своих родителей:





"Лайфхак от моих родителей по поводу флагов в окнах квартиры. После того, как их обоих оштрафовали за несогласованный пикет с флагом на собственной лоджии, они подали заявление в исполком на проведение пикетов на лоджии.





На что исполком им письменно ответил, что лоджия - это не место общего пользования, а их собственная квартира, и согласования исполкома не требуется".









Рекомендуем взять на заметку эту историю в качестве одного их методов борьбы с маразмом и забросать исполкомы заявлениями на пикеты на своих балконах.





Любой ответ окажется в вашу пользу. В случае, если "согласование не требуется" - такой письменный ответ всегда можно предъявить так называемым правоохранителям, когда они попытаются вас привлечь за одиночный пикет.





В случае, если власти продолжат заниматься маразмом и окажется, что разрешение на "пикет" на собственном балконе нужно, во-первых, любопытно, как они об этом напишут.





А во-вторых, вы можете ежедневно отправлять письменные заявления в исполком с требованием проведения "пикета". И даже если вам будет отказано, на каждое такое заявление вам обязаны ответить письменно.





А представьте, если такие заявления будут каждый день писать все ваши соседи...