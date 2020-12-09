



В Лиде вечером 11 августа трое уголовников пришли к знакомому и стали истязать его гостя. В гостях у лидчанина был 31-летний горожанин, криминалитеты в возрасте 33, 38 и 48 лет потребовали нового знакомого дать им деньги на воровской общак. Но когда мужчина отказался платить, то подвергся настоящим истязаниям.





Преступники сначала стали избивать его, потом пробили ножом прижатую к столу кисть, не унимаясь, попытались вытолкнуть его в окно квартиры на 5-м этаже. В итоге они вывели раненого мужчину на улицу и потребовали, угрожая приставленным к горлу ножом, чтобы он на своей машине отвез их по делам.





Они ездили по городу, пока в авто не закончилось топливо. После этого они вытолкнули заложника из его «Форд Мондео», отобрали смартфон и ключи от машины и оставили так.





Сейчас подозреваемые задержаны. Ими оказались трое неоднократно судимых жителей Лиды. Возбуждены уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Идет проверка фигурантов на причастность к другим преступлениям, сообщает МВД.