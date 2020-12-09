



Журналисту и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то, что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь.





Так называемая судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме.

Публично было оглашено только решение, саму Катерину в суд не доставили и на оглашение даже не подключили ее по скайпу. В процессе присутствовали защитники Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Катерины Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу.





Гендиректор «ТУТБАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и известный адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство Борисевич о том, что она, находясь на свободе, не будет препятствовать следствию. Однако так называемая судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.





Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию).





Следствие ведут сотрудники прокуратуры. Обвинение предъявлено журналисту Катерине Борисевич, которая готовила статью о Романе Бондаренко, и доктору Артему Сорокину, который оказывал ему медицинскую помощь.





Уголовное дело об убийстве Романа Бондаренко до сих пор не возбуждено.