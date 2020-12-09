Сумасшествие: в Гродно запретили бело-красно-белые новогодние поделки

На ограничение обратили внимание читатели TUT.BY и удивились: почему только-то — неужели другие цвета уже запретили?





В Гродненском районном центре творчества детей и молодежи, который является организатором конкурса, говорят, что «с политикой такая выборка никак не связана». Просто, мол, в этом году из всех работ, которые будут на выставке, специалисты организуют единую фотозону.





Так себе отмазка, конечно...





Выставка-конкурс «Зимняя рапсодия» проходит в Гродненском районе уже несколько лет. В нем участвуют школы и садики района. Также работы на конкурс готовят дети в районном центре творчества детей и молодежи.





Все конкурсные работы традиционно выставляются в фойе Гродненского райисполкома на улице Горького. Там они находятся примерно до середины января. К этому времени жюри подводит итоги и определяет победителей. В этом году работы принимаются в двух номинациях: «Елочка-красавица» и резная фигура «Новогодний персонаж». Фигуры должны быть выкрашены в белый цвет, а вот для елочек, которые могут быть сделаны из различных материалов, есть ограничения по цветовой гамме: они должны быть выполнены только в зеленом, белом, синем, голубом, сером и серебряном цветах.





В прошлые годы, судя по фотографиям на сайте районного центра творчества детей и молодежи, таких ограничений не было.





Фото с сайта Гродненского районного центра творчества детей и молодежи



