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Маразм в законе: за гирлянды на окнах тоже будут судить?

В Минске иак называемые "правоохранители" уже предъявляют претензии людям за... новогодние гирлянды "не тех цветов". О таких случаях рассказали жители микрорайона Лебяжий в районном чате.


«В «Браславском» ходят по квартирам. Ищут, у кого на балконе бчб-гирлянды. Вот 10 минут назад ушли.  Увидели с фасада (гирлянду), не могли найти квартиру. Не сразу открыли, тарабанили в дверь», — написала одна из пользовательниц чата.

Она попыталась узнать у милиционеров, является ли вывешивание гирлянды «политических цветов» правонарушением, но ответа ей не дали.

«Я спросила, нельзя гирлянды вешать? Говорит, смотря какие. Спрашиваю, где прописаны стандарты? Уходит от ответа: «Давайте не будем спорить», — рассказала женщина.

Другие пользователи отметили, что и накануне видели в районе милиционеров, интересовавшихся гирляндами на окнах.

Напомним, за бело-красно-белые флаги, вывешенные внутри квартиры или лоджии, минчан уже судят и отправляют за решетку, хотя это абсолютно незаконно даже по лукашенковским законам!

Тем не менее в течение последней недели было задержано уже несколько человек прямо в их квартирах. Два таких процесса прошли и накануне — люди получили по 13 суток ареста. По мнению "суда", флаг в окне является пикетированием.

Новый подобный случай произошел вчера вечером в ЖК «Магистр». Жители увидели "милиционеров" без формы, которые обходили дом и осматривали окна. Затем они поднялись к одной из квартир, на окне которой висел бело-красно-белый флаг с Погоней. 

Как написала в местном чате хозяйка квартиры, ее мужа в итоге забрали в РУВД. Затем его отвезли на Окрестина, сегодня состоится суд.
Источник: reform.by
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