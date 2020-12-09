Маразм в законе: за гирлянды на окнах тоже будут судить?





«В «Браславском» ходят по квартирам. Ищут, у кого на балконе бчб-гирлянды. Вот 10 минут назад ушли. Увидели с фасада (гирлянду), не могли найти квартиру. Не сразу открыли, тарабанили в дверь», — написала одна из пользовательниц чата.





Она попыталась узнать у милиционеров, является ли вывешивание гирлянды «политических цветов» правонарушением, но ответа ей не дали.





«Я спросила, нельзя гирлянды вешать? Говорит, смотря какие. Спрашиваю, где прописаны стандарты? Уходит от ответа: «Давайте не будем спорить», — рассказала женщина.





Другие пользователи отметили, что и накануне видели в районе милиционеров, интересовавшихся гирляндами на окнах.





Напомним, за бело-красно-белые флаги, вывешенные внутри квартиры или лоджии, минчан уже судят и отправляют за решетку, хотя это абсолютно незаконно даже по лукашенковским законам!





Тем не менее в течение последней недели было задержано уже несколько человек прямо в их квартирах. Два таких процесса прошли и накануне — люди получили по 13 суток ареста. По мнению "суда", флаг в окне является пикетированием.





Новый подобный случай произошел вчера вечером в ЖК «Магистр». Жители увидели "милиционеров" без формы, которые обходили дом и осматривали окна. Затем они поднялись к одной из квартир, на окне которой висел бело-красно-белый флаг с Погоней.





Как написала в местном чате хозяйка квартиры, ее мужа в итоге забрали в РУВД. Затем его отвезли на Окрестина, сегодня состоится суд.