Врачи назвали симптомы, которые наиболее характерны для «долгого» COVID-19
«Долгим» COVID-19 называют такое течение заболевания, когда симптомы сохраняются на протяжении длительного времени.
Специалисты из университетских больниц Женевы и Женевского университета провели исследование, в котором участвовали 600 человек. Авторы работы изучили развитие и стойкость симптомов COVID-19 в амбулаторных условиях с 1-го по 30−45-й день с момента диагностики заболевания. Результаты показали, что у трети пациентов один или более симптомов сохранялись и на 30−45 день. Наиболее часто они называли усталость, одышку, потерю обоняния (или способности распознавать вкусы).
Отчет опубликован в Annals of Internal Medicine.
09:31 09/12/2020
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