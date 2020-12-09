Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста





Это первое серьезное исследование Эвереста за 16 лет, за которым внимательно следило географическое сообщество, в частности ученые, анализирующие, как разрушительное землетрясение силой 7,8 балла в 2015 году повлияло на этот регион.





Прошлой весной небольшая группа непальских геодезистов совершила восхождение на гору, чтобы измерить высоту Эвереста.





В 1856 году индийский математик Радханат Сикдхар обнаружил, что Эверест — самая высокая точка на планете.





С тех пор было проведено несколько исследований, направленных на определение точной высоты горы с использованием наилучших технологий, доступных в то время.





До появления спутников геодезисты использовали устройство, называемое теодолитом — оптический инструмент, установленный на треноге, для измерения углов между двумя обозначенными точками. Перетаскивая свое оборудование с вершины холма на вершину, исследовательская группа постепенно измеряла высоту Эвереста от уровня моря, зигзагообразно продвигаясь на север от Бенгальского залива, пока не увидела вершину.





Исследование 1954 года с использованием аналогичной техники подсчитало, что Эверест находится на высоте 8847 метров над уровнем моря, и это число до сих пор признается многими странами.