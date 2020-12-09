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Так выбивали взнос на "общак": криминальные разборки в Лиде

Милиция задержала троих неоднократно судимых жителей Лиды (33, 38 и 43 года), которые издевались над мужчиной, избивали его и едва не выбросили из окна квартиры. Подробности сообщило МВД.



Все произошло вечером 11 августа. Трое мужчин зашли к знакомому, у которого в гостях был 31-летний местный житель. Компания потребовала у гостя деньги на «воровской общак», а получив отказ, начала избивать его. Мужчине пробили ножом прижатую к столу руку, а также попытались вытолкнуть его из окна квартиры ан пятом  этаже.

Потом мужчину вывели на улицу, где один из обидчиков, приставив нож к горлу, заставил возить его и подельников на автомобиле по городу. Когда в Ford Mondeo закончилось топливо, компания забрала у хозяина ключи и мобильник.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.
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