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"Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД.





На данный момент задержанная привлечена к ответственности по статье 23.34 КоАП и помещена в ЦИП. После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны.





В милиции отметили, что имея регистрацию на временное пребывание в Беларуси, девушка "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую" позицию".





"Общаясь с оперативниками девушка призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов", - подчеркнули в МВД.





В пресс-службе рассказали, что со слов задержанной в ее планы депортация не входила – "девушка хотела остаться на постоянное проживание, продолжить работать и создать семью".