"Принимая во внимание обращения посольства в Минске, направленные на защиту имиджа нашей страны, отдел по контролю за рекламой Минского городского исполнительного комитета вынес предписание пабу-пиццерии "Каморра" закрыть заведение или сменить название в течение 7 дней, поскольку название заведения признано "ненадлежащим и неэтичным", - говорится в сообщении.

Сразу после открытия заведения посольство обратилось к белорусским властям, подчеркнув, что выбор названия "Каморра" для общественного места "оскорбляет честь и имидж Италии, а также является глумлением над памятью жертв каморры и мафии".





"Я благодарю белорусские органы власти за скорость, с которой они откликнулись на наши обращения. Не следует шутить с такими словами, как мафия или каморра - синонимами насилия и страдания для всех итальянцев; мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу", - прокомментировал посол Марио Бальди.