+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика

В Иране задержали несколько лиц, причастных к убийству физика-ядерщика и заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде.

Об этом в эфире телеканала Al-Alam сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан. Его слова передает РИА Новости.

«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — подчеркнул парламентарий.

27 ноября стало известно, что Фахризаде стал жертвой террористов. Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.
По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом с фокусированием на Фахризаде.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]