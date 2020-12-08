+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

ЕС ужесточает требования на въезд

Для детей возраст обязательной сдачи отпечатков пальцев снижен с 12 до шести лет. Фото будут использоваться лишь цифровые, высокого разрешения.

В Евросоюзе во вторник, 8 декабря, предварительно согласовали новые требования по информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз государств ЕС. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Совета ЕС заявлении.

Отмечается, что Совет Евросоюза и Европарламент согласовали промежуточное соглашение об основных элементах усиления единой европейской Визовой информационной системы (VIS) предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации, включая сбор новой биометрической информации.

news.24tv.ua


Новое соглашение, в частности, обновляет требования о собираемой биометрической информации. В новой базе более не будут использоваться оцифрованные бумажные фотографии, а лишь цифровые снимки высокого разрешения, содержащие все параметры для использования в программах распознавания лиц. Для детей возраст обязательной сдачи отпечатков пальцев снижен с 12 до шести лет, пишет telegraf.by

Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.

«Основные дополнения включают: ужесточение правил безопасности в рамках процедуры выдачи краткосрочных виз, включение в базу данных информации о долгосрочных визах и видах на жительство, обеспечение постоянной совместимости системы VIS и других систем и баз данных ЕС и перекрестную проверку данных из них», — говорится в сообщении.

В документе поясняется, что данное соглашение предусматривает при выдаче любой краткосрочной визы полный сбор информации о получателе по всем миграционным и полицейским базам данных ЕС, включая Шенгенскую информационную систему, систему контроля въезда-выезда, Европейскую систему разрешений на поездки, в которой должны регистрироваться даже граждане стран, имеющих безвизовые соглашения с ЕС, базу «Европола», миграционную базу всех просителей политического убежища Eurodac, ряд элементов базы данных Интерпола и других.

В настоящее время проверка получателей виз по этим базам данных осуществляется в выборочном порядке и лишь в частично автоматизированном режиме. Новая система должна обеспечить проверку 100% лиц, запросивших визы.

Напомним, в ферале вступили в силу новые визовые правила ЕС, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса.

Миссия Украины в Европейском союзе опубликовала разъяснения о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]