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Умер последний министр обороны СССР - Евгений Шапошников

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни.

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Об этом сообщают «Известия». По информации источника ТАСС в медицинских кругах, причиной смерти Шапошникова стал коронавирус. Он — последний в истории СССР человек, которому присвоено воинское звание со словом «маршал», пишет Лента.ру

С 1959 года Шапошников служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем, позже командовал звеном в Прикарпатском военном округе и работал в различных управляющих должностях.

Шапошников был министром обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. На этот пост его назначил президент СССР Михаил Горбачев по предложению Бориса Ельцина. В должности Евгений Шапошников ликвидировал контроль КПСС над армией, а также институт заместителей командиров подразделений по политической части.

В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР он стал министром обороны СНГ, но пробыл в должности недолго — ее упразднили. 11 июня 1993 года был назначен Ельциным Секретарем Совбеза России, но Верховный Совет не утвердил это решение, и Шапошников подал рапорт с просьбой снять его с этого поста.

С ноября 1995 года по март 1997-го он занимал пост генерального директора «Аэрофлота». С марта 1997 по март 2004 года Шапошников был был помощником Президента России, а с 2006 года — президентом Партнерства «Безопасность полетов».
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